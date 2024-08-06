Новый жилой корпус построят в ЖК «1-й Южный» Ленинского округа

В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа построят новый жилой корпус № 11. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлиника и наземные паркинги. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилое здание общей площадью 60,9 тыс. кв. метров расположено вблизи с Видновским лесопарком. Корпус рассчитан на 890 квартир разных планировок. В нем будет 7 секций с просторными входными группами, где предусмотрены колясочные, санузлы для жителей дома, лапомойки, а также пространство для организации зоны ресепшн. На первом этаже запроектировано более 20 помещений под коммерческую деятельность. Также в корпусе будут кладовые.

ЖК «1-й Южный» строят в Ленинском округе, в 1 км от МКАД. В проекте предусмотрена развитая социальная и коммерческая инфраструктура. На территории ЖК построят 14 домов переменной этажности. Жилые корпуса свяжет бульвар-дендрарий с беговыми и велосипедными дорожками, дизайнерскими детскими площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.