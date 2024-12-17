Новый жилой дом ввели в эксплуатацию в ЖК «Белая дача парк» в Котельниках

В городском округе Котельники введен в эксплуатацию многоквартирный дом в составе жилого квартала «Белая дача парк». Новоселье здесь отпразднуют 1 456 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 26-этажном доме 1 456 квартир общей площадью более 60,8 тыс. кв. метров различной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. На первом этаже здания запроектированы коммерческие помещения, где откроются необходимые для комфортной жизни объекты ритейла — магазины, аптеки, кофейни и различные сервисы. Входные группы оборудованы в соответствии с концепцией создания безбарьерной среды. В корпусе также спроектированы зоны для хранения колясок и велосипедов. Во дворе размещены детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки.

Проект «Белая Дача парк» расположен в подмосковных Котельниках. В жилом квартале запланирована развитая инфраструктура: поликлиника, пять детских садов, два из них уже открыты, также открыта школа. По территории проекта проходит широкий пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На нем построена PlayHub «Ферма» — масштабная игровая зона с домом-мельницей, искусственным ручьем и развивающими элементами для детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.