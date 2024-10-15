Новый жилой дом в подмосковном ЖК «Южная Битца» поставлен на кадастр

В Подмосковье строят ЖК «Южная Битца». Кадастровый номер присвоили новому жилому дому в комплексе. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Ленинский г. о., поселок Битца, микрорайон Южная Битца, Южный бульвар, дом 7. Кадастровый номер: 50:21:0030210:3323.

ЖК «Южная Битца» расположен на площади 61,9 га между Симферопольским и Варшавским шоссе. В состав жилого комплекса входят 12 корпусов, 4 детских сада, две школы и поликлиника. На сегодняшний день в проекте построены девять жилых домов, два детских сада, школа на 1 550 учеников и поликлиника. Сейчас возводится школа на 1 150 мест, два жилых корпуса и детский сад.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.