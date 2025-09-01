Новый учебный корпус СОШ № 3 в Чехове открыл свои двери для детей в День знаний

На улице Лопасненская подмосковного Чехова открылся новый учебный корпус на 200 мест школы № 3, что позволило здесь полностью ликвидировать вторую смену. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Третья школа в Чехове флагманская. Она входит в топ-100 школ Московской области.

Особенностью образовательной деятельности является реализация ранней профориентации в образовательных и воспитательных программах.

Уже сейчас, в соответствии с рекомендациями министерства образования, один из первых классов будет с математическим уклоном. Также в программах основного образования с 5-го класса, на основании выбора учеников и их родителей, вводятся программы дополнительного образования следующей направленности: естествознание, информатика, наглядная геометрия и второй иностранный язык (немецкий, испанский).

В школе два кадетских класса, которые являясь предпрофильными, ведут еще и большую воспитательную работу среди детей. Обучение в одну смену позволит здесь внедрить образовательный проект «Школа полного дня», когда ребенок будет занят в течение всего дня с максимальной пользой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.