сегодня в 17:35

Новый центр обработки данных запустят в Дубне в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства центра обработки данных, возводимого на территории особой экономической зоны в Дубне. Строительная готовность превысила 40%. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На объекте выполнены фундаменты и железобетонный каркас. Продолжаются фасадные работы, устройство наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем.

Согласно проекту, площадь четырехэтажного дата-центра составляет порядка 19 тыс. кв. метров. Проектная мощность ЦОДа составит 40 МВт, инженерная инфраструктура будет обеспечена двумя тысячами IT-стоек.

Функционально здание поделено на несколько зон: машинные залы, инженерная и IT инфраструктуры, зоны электро-, водо-, тепло- и топливоснабжения, кондиционирования, административно-бытовая и приемно-складская зоны.

Согласно генплану, ЦОД включает основное технологическое здание, два здания распредпункта и два здания дизельных электростанций, площадку подземного топливохранилища и заправочную площадку. А также КПП и дорожную сеть на территории.

ЦОД станет одним из крупнейших центров обработки данных в России. Объект пройдет сертификацию «Uptime Institute «Tier Standard: Topology» по уровню отказоустойчивости «TIER IV».

Завершить строительство планируют в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.