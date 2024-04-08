Новый путепровод в Красногорске сократит время в пути до Волоколамского шоссе

Возводить путепровод начали в октябре 2022 года, сегодня строительная готовность автомобильного моста превышает 35%, завершат строительство уже в конце 2024 года. Протяженность путепровода — почти 1,5 км, двухполосная трасса пройдет над железнодорожными путями МЦД-3.

Путепровод объединит две части Аникеевки и станет альтернативой железнодорожному переезду, на котором автомобилисты сегодня теряют время и стоят в пробках. Добраться Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет добраться за 15-20 минут вместо 30-40.

Так же под надзором Главгосстройнадзора в Красногорске строят надземный пешеходный переход на пересечении Волоколамского шоссе и ул. Речная, тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6 411 и еще один путепровод в микрорайоне Опалиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.