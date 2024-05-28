сегодня в 22:52

Новый промышленный объект будет построен в Зеленограде

Власти Москвы утвердили план строительства промышленного объекта в Зеленограде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Здание возведут в районе Крюково по программе создания мест приложения труда. В нем разместятся производители товаров народного потребления.

«Трудоустроиться на предприятие смогут не меньше 300 человек», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что инвестор получил землю под постройку по льготной ставке в 1 рубль в год в рамках масштабного инвестпроекта.