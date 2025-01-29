Новый производственный комплекс по выпуску фармпрепаратов запустят в Подмосковье

Производитель тест-систем для медицинских лабораторий завершает строительство нового корпуса при содействии команды центра содействия строительству при правительстве Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.

Сегодня инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют более 90% строительной готовности производственно-складского комплекса в городе Электрогорск Павлово-Посадского городского округа. Корпус станет шестым на территории предприятия, в нем будут выпускать 405 миллионов единиц упакованной продукции ежегодно: глазной гель, крем и др.

Возводит двухэтажное здание площадью 4,5 тыс. квадратных метров ЗАО «ЭКОлаб». Инвестиции в реализацию проекта составят 297 млн рублей. Строительство объекта начали в июле 2022 года, завершить все работы планируют в первом квартале 2025 года.

ЗАО «ЭКОлаб» выпускает более 400 наименований продукции, в частности, иммуноферментные тест-системы, а также медицинские диагностические наборы, применяемые в лабораториях при диагностике инфекционной и неинфекционной патологий, наборы для биохимических исследований и лекарственные препараты. Компания обеспечивает диагностическими наборами практически все клинико-диагностические лаборатории России. Медизделия, выпускаемые на предприятии, поставляются в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Армению и Азербайджан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.