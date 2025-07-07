Новый подход к созданию комфортной городской среды стал лучшим на форуме АСИ

Проект Группы Родина, посвященный нейроурбанизму, был представлен на мероприятии Агентства стратегических инициатив. Создание комфортной городской среды должно учитывать привычки и потребности жителей уже на стадии разработки мастер-планов. Об этом на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» заявил сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин, сообщает 360 .

Владимир Щекин отметил, что, несмотря на ввод более 100 млн кв. м жилья в прошлом году, традиционные подходы в девелопменте устарели. Сегодня важно проектировать среду, которая не только удовлетворяет базовые нужды, но и вдохновляет, улучшает самочувствие и повышает продуктивность людей.

По словам Щеина, для того, чтобы горожане чувствовали себя защищенными, развивались, создавали семьи, — необходимо учитывать влияние среды на психику и восприятие.

«Уже сегодня нейроурбанистика дает конкретные ответы. Без дополнительных вложений можно повысить продуктивность труда на 15%, креативность — на 17%, уровень городской адаптации — на 23%, а рост ВВП — до 2,5%%», — пояснил Щекин.

Чтобы основываться не на предположениях, а на реальных данных, Группа Родина совместно с НИУ ВШЭ разработала платформу «НейроСити Лаб». Эта цифровая лаборатория изучает, как городская среда воздействует на психоэмоциональное состояние и поведение жителей. Полученные данные используются при создании новых стандартов проектирования жилых районов.

Как отметил сооснователь Группы Родина, человека нельзя воспринимать просто как ресурс. Он – главная ценность.

«Наша задача — создавать такую среду, в которой людям захочется растить большие семьи, строить планы и чувствовать себя уверенно. Мы предлагаем внедрить нейроурбанистический подход в систему мастер-планов и градостроительного проектирования», — добавил Щекин.

Инициативу Группы Родина поддержал Георгий Белозеров, заместитель генерального директора АСИ, курирующий направление «Экология и климат». В своем докладе президенту РФ Владимиру Путину он отметил вклад проектов, направленных на создание новой модели здоровой городской жизни.

По словам Белозерова, это идеи о био- и нейрогородах, представленные Владимиром Щекиным и Анной Ленько. Оба проекта имеют научное обоснование, высокую значимость и способствуют переосмыслению городской жизни.

Замгендиректора АСИ подчеркнул, что инициативы исходят от практиков: Владимир Щекин инвестирует в городскую застройку, а Анна Ленько вместе с администрацией Нижнего Новгорода преобразует овраги в пространства для отдыха, где можно «дышать, гулять и проводить время с удовольствием».