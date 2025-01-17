Новый паркинг в ЖК «Одинцово-1» получил заключение о соответствии

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии на многоуровневый открытый паркинг на 300 машино-мест на территории жилого комплекса комфорт-класса «Одинцово-1». Новый паркинг имеет площадь 8 606,4 квадратных метра, высоту 5 этажей (18 метров) и вмещает 300 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основное преимущество проекта — высокая эффективность использования площади. Вместимость паркинга значительно увеличена относительно монолитного паркинга аналогичного размера за счет использования металлического каркаса с большепролетными балками из двутавра производства ЕВРАЗ НТМК.

Само здание имеет оптимальную прямоугольную форму, фасады отделаны сплошными и перфорированными кассетами из оцинкованного холоднокатаного стального листа, окрашенного, преимущественно, в темные тона. Для удобства и безопасности автомобилистов в паркинге предусмотрены лифт и эвакуационная лестница.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.