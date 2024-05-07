Новый офисно-складской комплекс построят в Подмосковье вдоль Пятницкого шоссе

Русская промышленная компания ЭЛЬТ возводит комплекс площадью более 9 тысяч квадратных метров вдоль Пятницкого шоссе всего в 6 км от МКАД. Строительство объекта стартовало в сентябре 2023 года, а сегодня стройготовность превышает 60%. В настоящее время ведутся отделочные работы, устройство полов складского здания, благоустройство прилегающей территории.

Завершат строительство в июне 2024 года. Одноэтажное здание будет разделено на два блока А и Б, в каждом из которых выполнено зонирование для различных компаний-арендаторов, которые и будут хранить свои товары. Кроме того, предусмотрены все необходимые бытовые помещения, а также офисные кабинеты для административного персонала.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.