сегодня в 16:25

Новый многоуровневый паркинг на 500 машино-мест построят в Химках

Мособлархитектура одобрила архитектурный облик многоуровневого паркинга со встроенными помещениями торгового и общественного назначения, который планируется к строительству в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба ведомства.

«Паркинг представляет собой пятиэтажное здание с подземным этажом общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. По проекту многоуровневая гараж-стоянка рассчитана на 500 машино-мест. На первом этаже предусмотрены автомойка на 2 поста, магазин продовольственных товаров, помещения ритейла. В результате реализации проекта появится порядка 100 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Окончание строительства объекта запланировано на 2027 год.

Здание представляет собой трапецеевидную форму в плане. Внутри предусмотрено хранение автомобилей манежного типа. Перемещение автотранспорта по этажам осуществляется по двухпутным рампам с наклонным перекрытием.

Многоуровневый паркинг будет иметь эксплуатируемую кровлю, на которой устроят открытую автостоянку.

Основная площадь наружных стен выполнена в нейтральном белом цвете. На контрасте нижний этаж исполнен в сером оттенке и дополнен структурным остеклением в зоне стрит-ритейла. Это решение визуально повышает привлекательность коммерческих площадей и дополняет внутренние пространства естественным освещением.

Основной объем металлического каркаса с железобетонными перекрытиями предлагается укрыть оболочкой из металлокассет в виде волнообразных лент. Жесткость материала сглажена скругленными углами, от чего монохромная монолитная масса сооружения получает динамику. Для придания большей выразительности центральная часть фасада оформлена ромбообразными проемами, что визуально облегчает восприятие монументальной конструкции.

На фасадах запроектированы места для размещения рекламно-информационных конструкций. Предусмотрена архитектурная подсветка в темное время суток.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также запланирована организация плоскостной автостоянки для временного хранения автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.