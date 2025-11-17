Новый многоквартирный дом в подмосковном ЖК «Восточное Бутово» поставили на кадастр

В ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа на кадастровый учет поставлен новый многоквартирный дом. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: МО, Ленинский г. о., пгт. Боброво, ш. Новое д. 24

Кадастровый номер: 50:21:0090212:41320.

Корпус рассчитан на 711 квартир общей площадью 29 643,3 кв. метров различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха и отдыха.

Проект «Восточное Бутово» находится в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском городском округе Московской области. В квартале уже открыты шесть детских садов из десяти запланированных и две школы из четырех. Внутри квартала расположены две поликлиники, одна из которых уже работает. В закрытых дворах-парках не будет автомобилей — в проекте предусмотрен многоуровневый паркинг, чтобы сделать район еще более комфортным и безопасным для жителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.