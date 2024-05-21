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Новый многоквартирный дом в Ногинске поставлен на кадастровый учет

Дольщики жилого комплекса «Истомкино парк 2» теперь могут оформить право собственности на квартиры. Дом 4Б на улице Юбилейной в Ногинске Богородского городского округа поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объекту присвоен кадастровый номер: 50:16:0302007:8756. Он расположен по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4Б.

Оперативно оформить здание юридически удалось благодаря оперативной совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Подмосковью.

Участники долевого строительства теперь могут не только оформить право собственности на квартиры, но и прикрепиться к местной поликлинике, записать детей в школу или детский сад по месту регистрации, а также осуществлять другие юридические действия.

ЖК «Истомкино Парк 2» возводят в Ногинске в районе, где присутствует развитая инфраструктура — школы, детские сады, медицинские организации, магазины, аптеки, а также банки и сервисные службы. Стадион, спортивный комплекс, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном — расположены в пяти минутах ходьбы от жилого комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.