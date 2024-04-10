Новый медицинский центр появится в округе Балашиха

Мособлархитектура одобрила облик медицинского учреждения, который планируется к реализации в городском округе Балашиха по адресу: г. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 33д, сообщает пресс-служба ведомства.

«Многопрофильное медицинское учреждение предназначено для оказания широкого спектра услуг диагностического и лечебного профиля. Будущий объект здравоохранения представляет собой комплекс из двух корпусов площадью чуть более 1 200 квадратных метров каждый. Амбулаторно-поликлинический центр сможет принять 300 пациентов в смену. Ввод социального объекта в эксплуатацию позволит создать 100 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что строительство объекта планируется начать в IV квартале текущего года и завершить в IV квартале 2025 года.

Пространственная композиция объекта представляет собой два двухэтажных прямоугольных объема, выдержанных в едином колористическом и архитектурном стиле.

«Архитектурный облик нового медицинского центра — современный, выполненный в традициях модернизма. Кремово-бежевый кирпич в сочетании с серыми оттенками металлических деталей создает строгий и элегантный образ. Выбор материалов отделки и цветовой палитры не случаен — объект откликается на соседство кирпичной застройки, поддерживая ее тональность и одновременно, благодаря простым и сдержанным решениям, уравновешивает пестроту окружающего городского силуэта», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Входы в здание организуют в уровень с землей, без ступеней и пандусов, с учетом маломобильных групп посетителей.

На фасадах здания предусмотрены места для навигации с индивидуальными литерами строений.

Помимо организации автомобильной и велопарковки на прилегающей территории будут проведены работы по озеленению, установке малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.