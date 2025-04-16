Новый корпус ввели в эксплуатацию в ЖК «Видный берег 2.0» Ленинского округа

В ЖК «Видный берег 2.0» введен в эксплуатацию новый корпус. Разрешение выдано девелоперу министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднует 536 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 26-этажном монолитно-кирпичном доме общей площадью более 21 тыс. кв. м расположено 536 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных с увеличенными окнами, балконами с низкими подоконниками и остекленными лоджиями. Представлены варианты планировок с комфортными мастер-спальнями, личными и гостевыми санузлами, кухнями-гостиными с функциональным разделением на кухню и зону отдыха, удобными гардеробными комнатами и просторными прихожими.

ЖК «Видный берег 2.0» — современный жилой комплекс ILIKE класса, состоящий из 8 корпусов переменной этажности в Ленинском округе Подмосковья. На территории жилого комплекса оборудуют игровые и спортивные площадки. Двор закрыт от машин. Первые этажи новостройки отведены под коммерческую инфраструктуру. Рядом с ЖК есть несколько остановок общественного транспорта, парковые зоны и река.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.