Новый корпус ввели в эксплуатацию в ЖК «Театральный парк» Королева

В жилом комплексе «Театральный парк» городского округа Королев введен в эксплуатацию корпус № 26. Новоселье здесь отметят 119 семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь дома — более 7 тыс. кв. м. Класс энергоэффективности — В (высокий). В корпусе представлены квартиры различной планировки — от 1 до 4 комнат. Территория благоустроена — для жителей возведены детские и спортивные площадки.

В ЖК «Театральный парк» построено 38 четырехэтажных домов на 3905 квартир. В шаговой доступности для жителей открыты магазины, салоны красоты, кафе и другие объекты бытовых услуг. На территории комплекса предусмотрена необходимая социальная инфраструктура. Здесь уже работают гимназия на 660 учеников и детский сад на 80 воспитанников.

Сдано в эксплуатацию дошкольное учреждение на 107 мест — на данный момент идет его передача в городскую собственность. В шаговой доступности, в соседнем ЖК «Валентиновка парк», открыты медицинский центр и фитнес-клуб с несколькими бассейнами, залами для групповых занятий, кардиотренировок, детским фитнесом.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.