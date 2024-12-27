Новый корпус в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах поставили на кадастровый учет

В ЖК «Жулебино парк» в Люберцах на кадастровый учет поставлен корпус № 17. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Корпус находится по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д. 48, ему присвоили кадастровый номер — 50:22:0010208:3529.

В новом доме расположено 336 квартир общей площадью более 13,1 тыс. кв. метров. Будущим новоселам предложен широкий выбор планировочных решений — от студий до трехкомнатных квартир. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды.

Проект «Жулебино парк» построен в окружении природы. Рядом с комплексом находятся Кузьминский и Жулебинский парки. В жилом комплексе уже открыт детский сад для 350 малышей, также строят школу на 1500 мест. В эксплуатацию введены две поликлиники, каждая на 100 посещений в смену.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.