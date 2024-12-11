У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, которые реализуются вместе с членом высшего совета партии, губернатором региона Андреем Воробьевым, а также вместе с жителями Московской области. Отличным примером включенности жителей в народную программу партии стало строительство нового корпуса школы в поселке Медвежьи Озера городского округа Щелково. В 2024 году почти тысяча школьников вошла в совершенно новое и комфортное здание. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия» и главы городского округа Андрея Булгакова.

«Еще на моей первой встрече с жителями Медвежьих Озер стало понятно, что школа здесь очень нужна. Из-за перераспределения финансирования в пандемию сроки сдвигались на 2025 год. Но нам вместе с жителями, при поддержке губернатора, удалось сделать все, чтобы открытие стало возможным сегодня», — поделился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и глава городского округа Андрей Булгаков.

Образовательное учреждение создано с учетом современных требований и требований учащихся, обеспечивая их комфортные условия для обучения и развития.

Теперь у школьников есть доступ к просторным классам, оборудованным кабинетами для занятий различными предметами, а также к современным спортивным площадкам и другим браслетам для полноценного развития территорий.

«Единая Россия» верит, что открытие нового корпуса — это уверенный шаг в развитие образовательной системы городского округа который позволит создать комфортные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения не только в центре, но и удаленных уголках города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.