Новый корпус общежития построят для студентов МГИМО в Одинцове в 2025 г

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общежития для студентов первого филиала МГИМО в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возводить объект будут в рамках реализации госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы за счет средств бюджета Московской области. Застройщиком выступит ГКУ «Дирекция заказчика капитального строительства».

Согласно проекту, здание общежития будет 4-этажным, его общая площадь составит порядка 4 тыс. кв. метров. Здесь будут проживать 159 человек. Всего предусмотрено 79 двухместных комнат площадью 26 кв. м и 1 одноместная комната для маломобильных групп населения. Все комнаты оборудованы ванными комнатами и кухнями-нишами. На каждом жилом этаже расположат комнаты бытового обслуживания.

На первом этаже здания разместятся кабинеты работников общежития, пост охраны и буфет на 22 посадочных места. А также 8 жилых комнат для студентов, в том числе 1 комната для маломобильных групп населения, вспомогательные помещения для обслуживающего персонала, кабинеты врачей и медизолятор с обособленным входом. Со второго по четвертый этаж будут жилые комнаты, постирочная, гладильная, бельевая чистого белья и хозяйственная кладовая.

Проектом также предусмотрены 2 лифта марки «OTIS» с противопожарными дверями. Прилегающую территорию общежития благоустроят и озеленят.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2025 года.

Существующий комплекс МГИМО представляет собой ряд зданий переменной этажности простой формы. Новый корпус общежития станет логическим завершением архитектурной композиции комплекса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.