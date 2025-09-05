сегодня в 13:42

Новый корпус общежития МГИМО в Одинцове откроется в сентябре

В Одинцове на Новоспортивной улице построен новый корпус студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО). На данный момент на объекте завершается сборка мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Подмосковья и финансируется из средств регионального бюджета. Общая площадь здания составляет 4919,4 кв. м.

На первом этаже разместятся административные кабинеты, служебные помещения для персонала общежития, пункт охраны, буфет, медицинские кабинеты. Со второго по четвертый этаж будут располагаться жилые комнаты для студентов.

Все жилые помещения будут оборудованы собственными кухнями-нишами и ванными комнатами. В 4-этажном здании смогут разместиться 159 студентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.