Новый корпус Марфинской школы откроется 1 сентября

сегодня в 11:17

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи завершено строительство школы на 1100 мест. Строительство школы велось в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая площадь четырехэтажного здания школы составила 17,8 тыс. кв. м. Обучаться в здании смогут 1100 учеников в одну смену. Педагогический состав уже полностью сформирован, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В школе — просторные и светлые учебные кабинеты, оснащенные самой современной техникой. Также предусмотрены специализированные классы, два спортзала и актовый зал на 500 мест.

Стены школы украшены мотивирующими цитатами великих людей. В здании подготовлены зоны отдыха и развития творческого потенциала детей. На прилегающей территории создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены лифты, пандусы и информационные таблички со шрифтом Брайля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.