Новый корпус и детский сад построят в ЖК «Видный Берег 2.0» Ленинского округа

Новый корпус с пристройкой построят в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново на территории Ленинского городского округа. Застройщик СЗ «Котар» открыл продажи квартир в корпусе № 1.6 ЖК «Видный берег 2.0». Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Возведение жилого комплекса и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

Согласно проекту, корпус № 1.6 будет 24-этажным и вместит 460 квартир. Входные группы дома оснастят пандусами, в каждом подъезде будет грузовой и пассажирский лифты. Дворовая территория будет благоустроена зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

Завершить строительство нового корпуса планируют во втором квартале 2027 года.

«Видный берег 2.0» является продолжением уже существующего проекта Видный Берег и дополнит территорию новой инфраструктурой. 4 корпуса уже сданы, 4 строятся. Проект застройки предполагает создание концепции «квартал в квартале».

В настоящее время в ЖК начато строительство детского сада на 325 воспитанников. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 16 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.