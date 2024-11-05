Новый хореографический зал делают для воспитанников ДК «Непецино» в Коломне

В Центре досуга и культуры «Непецино» округа Коломна продолжаются ремонтные работы по улучшению хореографического зала, в котором юные участники творческих коллективов занимаются танцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В зале будут проведены шпаклевка и покраска стен, замена напольного покрытия и другие важные работы. Все улучшения направлены на создание пространства, где маленькие танцоры смогут в комфортной и вдохновляющей обстановке развивать свои таланты. Также в зале сделают новое световое оформление, которое добавит помещению уют и создаст уникальную атмосферу для занятий», — рассказали в ЦДиК «Непецино».

Для окраски стен выбраны яркие, но одновременно теплые тона — они будут способствовать креативности и заряжать позитивом. А еще в зале уложат безопасное и долговечное напольное покрытие, которое идеально подойдет для танцев, обеспечивая необходимую амортизацию и защиту.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.