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Новый гостиничный комплекс с кирпичными фасадами появится в Рузском округе

Мособлархитектура одобрила архитектурно-градостроительный облик гостиничного комплекса, который планируется к реализации в деревне Нововолково Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По проекту в здании, общая площадь которого составит чуть более 3 300 кв. метров, запланировано размещение гостиничного комплекса с рестораном. В результате реализации объекта будет создано более 100 новых рабочих мест. Его строительство планируется завершить в 2027 году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание представляет собой вытянутый объем Г-образной формы в плане. Два ассиметричных «крыла» соединены галереей в единую композицию. В двухэтажном корпусе расположатся 38 гостиничных номеров различной категории для размещения 80 человек. Одноэтажный корпус займет ресторан, рассчитанный на 100 посадочных мест.

«В решении фасадов применен облицовочный кирпич в комбинации с деревом. Кирпичный узор прост, но выразителен: основная часть наружных стен выполнена в насыщенном темно-коричневом цвете горизонтальной ложковой кладкой, полосы межэтажных перекрытий, а также декоративный венчающий фриз подчеркнуты вертикальной кладкой. Фасадный планкен в оттенке натурального дерева добавляет пластики и позволяет смягчить жесткость прямых линий», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Архитектурный облик ресторана выполнен с панорамным остеклением. Плоскость зоны жилых помещений ритмично расчерчена прозрачными лентами балконов. Гармоничное сочетание материалов отделки и колористическая палитра в теплых натуральных оттенках позволяют деликатно вписать объект в окружающий природный ландшафт.

По проекту портал главного входа располагается в углублении и выделяется за счет скошенного силуэта. Вход выполнен с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды».

На фасадах предусмотрены места для размещения информационных конструкций. В темное время суток здание будет преображаться за счет архитектурной подсветки.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением, установкой малых архитектурных форм, организацией плоскостной автостоянки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.