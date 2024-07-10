Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в поселке Жуково Солнечногорска

В поселке Жуково городского округа Солнечногорск готов к открытию ФАП. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«ФАП в Жукове будет обслуживать около 1,5 тыс. жителей, принимая в смену 36 человек и предоставляя им квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Работы проведены в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

Общая площадь одноэтажного здания составляет 200 кв. метров. В нем разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, аптечный пункт, палата для пациентов и помещение для персонала.

На прилегающей территории появилось парковочное пространство, места для отдыха. Выполнено комплексное озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.