Новый ФАП появится рядом с региональной трассой в Подмосковье

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в деревне Мисирево городского округа Клин. Он будет находиться рядом с региональной трассой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство нового ФАПа позволит повысить доступность оказания первичной медицинской помощи. Здесь разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также двухместная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала.

Строительство ФАПа ведется в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.