Новый досуговый центр в Люберцах откроется 1 сентября

В городском округе Люберцы готовится к открытию новый досуговый центр. В нем будут работать клубы по интересам для детей и взрослых. Сейчас в помещении проводится капитальный ремонт. Планируется, что новый досуговый центр распахнет свои двери 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в помещении на улице 8 Марта, 20 к1 общей площадью 240 кв. м, которое расположено на первом этаже жилого дома, продолжается ремонт. Строители завершили прокладку всех инженерных коммуникаций и слаботочных систем, ведутся отделочные работы.

«Так как ДК «Искра» был закрыт, у жителей северной части Люберец не было возможности посещать кружки и секции. Новый досуговый центр решит этот вопрос. Будем развивать здесь цирковое направление. Для этого в большом зале планируем установить специальное оборудование. Будут работать кружки по интересам: по прикладному искусству и хореографии. Также откроем здесь клубные объединения для маломобильных групп населения. Планируется, что новый досуговый центр распахнет свои двери 1 сентября этого года», — сообщил председатель комитета по культуре администрации округа Люберцы Илья Рожников.

Всего учреждениям культуры городского округа: Люберецкому дворцу культуры, детской художественной школе и филиалу Центральной библиотеки им. Есенина по поручению главы округа Люберцы Владимира Волкова переданы 5 помещений для дополнительного образования и занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.