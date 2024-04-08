Новый дом в ЖК «Спутник» поставлен на кадастр

В Подмосковном жилом квартале «Спутник» городского округа Красногорск новый корпус получил кадастровый номер. Теперь, подписав акт приема-передачи, покупатели квартир смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Адрес объекта: Московская область, г.о. Красногорск, ул. Тенистых Аллей, дом 3, к. 2;

Кадастровый номер: 50:20:0010112:12468.

Квартал «Спутник» находится в городском округе Красногорск, в 2-3 км от станций метро «Мякинино» и «Строгино». В пешей доступности от квартала планируется построить транспортно-пересадочный узел и станцию метро «Липовая роща» на Рублево-Архангельской линии. На территории комплекса уже функционируют два детских сада на 295 детей и частный образовательный центр.



Завершение строительства двухуровневого общественного центра под открытым небом запланировано на второй квартал текущего года. Полное осуществление проекта планируется к 2029 году.