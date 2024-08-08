Новый дом в ЖК «Подлипки-Город» Коломны ввели в эксплуатацию

В ЖК «Подлипки-Город» городского округа Коломна введен в эксплуатацию новый дом. Уже выдано разрешение. Новоселье здесь отпразднуют более 30 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В малоэтажном монолитно-кирпичном доме общей площадью более 2 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры различной планировки: одно-, двух- и трехкомнатные с отделкой, остекленными балконами и лоджиями. В ЖК построят детский сад для 190 малышей. Будут организованы игровые и спортивные площадки, включая отдельные для детского сада и школы.

Проект ЖК «Подлипки-Город» предусматривает более 40 малоэтажных домов. Благодаря своему уникальному расположению, здесь сочетаются развитая городская инфраструктура и спокойствие природы.

Комплекс воплощает уникальную концепцию инфраструктуры: «город в городе». В рамках проекта построят многофункциональный центр с подземной парковкой на 150 машино-мест. На первых этажах разместят офисные помещения и медицинские кабинеты. Устроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В прошлом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.