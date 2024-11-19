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Новый дом в ЖК «Ильинские Луга» Красногорска поставили на кадастровый учет

Участники долевого строительства в ЖК «Ильинские Луга» городского округа Красногорск могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Их дом поставили на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Дом находится по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 15. Ему присвоили кадастровый номер — 50:11:0050501:22547.

В девятиэтажном доме общей площадью более 9,6 тыс. кв. метров запроектировано 232 квартиры различной планировки от студий до трехкомнатных евроформата. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха.

Проект «Ильинские луга» расположен в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Красногорск. На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов в общей сложности на 2 950 мест, 4 школы суммарно на 6 100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.