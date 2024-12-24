Новый дом в ЖК «Десятка» Раменского округа поставлен на кадастровый учет

В ЖК «Десятка» Раменского городского округа дом на 474 квартиры получил кадастровый номер. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, мкр. № 10, поз.7 Семейная улица д. 7. Кадастровый номер — 50:23:0020284:4544.

Корпус № 7 — это четырехсекционный жилой дом высотой от 15 до 17 этажей. Общая площадь новостройки — около 34 тыс. кв. метров. На первом этаже здания расположено 30 встроенных нежилых помещений коммерческо-торгового назначения. На подземном этаже размещены универсальные кладовые помещения.

Рядом с домом расположена многоуровневая наземная крытая парковка на 400 машино-мест и открытая плоскостная парковка на 409 машино-мест. На придомовой территории смонтированы детские и спортивные площадки, оборудованы велопарковки, высажены деревья и кустарники.

ЖК «Десятка» расположен в Раменском городском округе рядом с лесопарком общей площадью 29 га. Широкие возможности для активного отдыха на свежем воздухе позволят жителям разнообразно проводить досуг вместе с семьей в любое время года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.