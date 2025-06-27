Новый дом в подмосковном ЖК «Тетрис» поставили на кадастр

Новый дом в ЖК «Тетрис» поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Большая Воскресенская, д. 5

Кадастровый номер: 50:11:0010306:4268

ЖК «Тетрис» включает девять ярких жилых башен на въезде в город, семь из которых уже введены. Выигрышная локация ЖК сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — станция МЦД «Павшино» находится в двух минутах пешком, а удобные выезды на ключевые магистрали обеспечивают легкий доступ к центру Москвы.

В самом ЖК «Тетрис» спроектирован удобный внутренний двор для семей с детьми: территория новостройки будет закрыта от посторонних, свободна от машин и разбита на функциональные зоны, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых жителей. На территории муниципальной школы рядом с домом будет большой открытый спортивный кластер на свежем воздухе, где ребята смогут играть после уроков. В непосредственной близости расположены пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».

Внутри квартала находится трехэтажный торговый центр «Тетрис Молл» с фуд-кортом и многочисленными магазинами. На территории уже введен в эксплуатацию образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 мест и детским садом на 260 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.