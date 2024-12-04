Новый дом в подмосковном ЖК «Шолохово» поставлен на кадастр

Объект находится по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, д. Шолохово, ул. Речная, д. 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0030409:1251.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Четырехэтажный дом общей площадью более 4,4 тыс. кв. метров включает 80 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. Во всех форматах жилья предусмотрены лоджии или балконы с панорамным остеклением. Входные группы оборудованы в соответствии с концепцией создания безбарьерной среды. Во дворе размещены детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки.

ЖК «Шолохово» расположен в окружении лесного массива в городском округе Мытищи. Жилой комплекс состоит из 17 четырехэтажных домов, семь из которых уже сданы и заселены. В домах работают магазины, кафе, медицинский центр, аптека, салон красоты и другие коммерческие объекты. На территории комплекса ведется строительство детского сада на 120 мест.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.