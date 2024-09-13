сегодня в 11:57

Новый дом в подмосковном ЖК «Самоцветы мира» поставлен на кадастр

В Реутове строят ЖК «Самоцветы мира». Кадастровый номер присвоили новому жилому дому в комплексе. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Реутов, проспект Мира, д. 22 корп. 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:48:0000000:34696.

ЖК «Самоцветы мира» — это три монолитных жилых корпуса переменной этажности от 8 до 20 этажей. На территории комплекса организована собственная социальная и коммерческая инфраструктура — детский сад для 84 малышей, подземный паркинг на 540 машино-мест, супермаркет, салоны красоты, кафе.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территории вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.