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Новый дом в подмосковном ЖК «Подлипки-Город» поставили на кадастр

Новый дом в ЖК «Подлипки-Город» поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Коломна, ул. Ленина д. 161

Кадастровый номер: 50:57:0030106:1290

В трехэтажном доме общей площадью 2,1 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры различной планировки: одно-, двух- и трехкомнатные с отделкой, остекленными балконами и лоджиями. Территорию двора благоустроят — здесь оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки.

ЖК «Подлипки-Город» предусматривает строительство более 45 малоэтажных жилых домов. Благодаря своему уникальному расположению, здесь сочетаются развитая городская инфраструктура и спокойствие природы. В рамках проекта построят многофункциональный центр, устроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки, велодорожку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

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