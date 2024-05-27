Новый дом в подмосковном ЖК «Облака 2.0» поставлен на кадастр

На кадастровый учет поставлен новый дом в ЖК «Облака 2.0» городского округа Люберцы. Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь более 1 000 семей могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Солнечная, дом 6. Ему присвоен кадастровый номер: 50:22:0010110:10235

26 этажный монолитно-кирпичный жилой дом общей площадью более четырех тыс. кв. метров рассчитан на 1094 квартиры. На подземном этаже предусмотрены парковки и кладовые помещения для хранения вещей.

ЖК «Облака 2.0» является логическим продолжением проекта комфорт-класса, который возведен в центре подмосковного города Люберцы. На территории комплекса запроектирован закрытый от автомобилей благоустроенный двор, с ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, современным светодиодным освещением и многоуровневой системой безопасности. Здесь уже введен и поставлен на кадастровый учет детский сад для 170 малышей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.