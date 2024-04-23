Новый дом в подмосковном ЖК «Атлантис» введен в эксплуатацию

Корпус № 1 общей жилой площадью более 19,5 тыс. кв. метров рассчитан на 360 квартир. Здание представляет собой 10-этажный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на первом этаже, подземным паркингом и индивидуальными кладовыми для жильцов. Квартиры выполнены в свободной планировке от студий до трехкомнатных. Большинство квартир дополнено двумя санузлами, полностью остекленными лоджиями увеличенных размеров и просторными гардеробными.

Жилой комплекс «Атлантис» расположен на Новомытищинском проспекте в центре города Мытищи. На территории предусмотрена подземная парковка на 300 мест и наземный паркинг на 194 места. На территории комплекса предусмотрено строительство детского сада на 120 мест. Рядом с ЖК находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: четыре общеобразовательные школы, пять детских садов, гимназия, детские и взрослые поликлиники, спортивные комплексы и оздоровительные центры с бассейном и катком закрытого типа, супермаркеты, фермерский рынок, аптеки, салоны красоты, МФЦ, отделения банков, почта. Вокруг новостройки много зеленых зон: бульвары, скверы, Мытищинский ПКиО, Пироговский лесопарк.

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