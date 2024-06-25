Новый дом в подмосковном ЖК «Атлантис» поставлен на кадастровый учет

На кадастр поставлен новый дом в ЖК «Атлантис» г. о. Мытищи. Теперь 144 семьи могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Это стало возможным благодаря оперативной работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. Мытищи. пр-кт Новомытищинский, д. 64 корп. 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0100702:4429.

Жилой комплекс «Атлантис» строится на Новомытищинском проспекте в центре города Мытищи. На территории предусмотрена подземная парковка на 300 мест и наземный паркинг на 194 места. Также запланировано возведение детского сада на 120 мест. Рядом с ЖК находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: четыре общеобразовательные школы, пять детских садов, гимназия, детские и взрослые поликлиники, спортивные комплексы и оздоровительные центры с бассейном и катком закрытого типа, супермаркеты, фермерский рынок, аптеки, салоны красоты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.