Новый дом в подмосковном квартале «Ильинские луга» поставлен на кадастр

Дом в квартале «Ильинские луга» городского округа Красногорск поставлен на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Новоселье здесь отпразднуют 611 семей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 19

Кадастровый номер: 50:11:0050501:27808

В 9-ти этажном доме общей площадью 9,8 тыс. кв. метров запроектированы квартиры различной планировки: от студий до трехкомнатных евроформата. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. В безопасных дворах без машин установят игровые комплексы для детей, инфраструктуру для занятий спортом, воркаут-площадку и зоны для тихого отдыха.

Проект «Ильинские луга» расположен в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Красногорск. На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов в общей сложности на 2950 мест, 4 школы суммарно на 6100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки. Уже открыто большое игровое пространство для детей — PlayHub «Гравити».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.