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Новый дом с благоустроенной территорией построят в Подмосковье в 2025 году

Семиподъездный дом строят в районе Коммунистической площади в Озерах. Благоустроенная территория, парковочные места и детская площадка — все это ждет будущих новоселов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Часть квартир в новостройке передадут жильцам ветхих аварийных домов, находящихся на территории города. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Строительство новых жилых домов помогает нам не только решать вопрос с расселением, но и привлекать в регион новых специалистов, которые будут трудиться и на промышленных предприятиях муниципалитета, и в социальной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.