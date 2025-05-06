Новый дом построили в ЖК «Оптима» в Домодедове

В Домодедове ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Оптима». Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение девелоперу. Новоселье здесь отпразднуют 302 семьи, сообщает пресс-служба ведомства.

В 18-ти этажном доме общей площадью более 11,8 тыс. кв. метров расположено 302 квартиры различной планировки. На территории ведется обустройство дворов с детскими и спортивными площадками, зон отдыха для разных возрастных групп.

ЖК «Оптима» сочетает в себе все необходимое для полноценного проживания — от развитой инфраструктуры до продуманных общественных пространств. Проект предусматривает строительство восьми домов (два из них уже введены в эксплуатацию) двух детских садов на 120 и 160 детей, школа на 1000 учеников. На первых этажах расположатся коммерческие помещения под магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.