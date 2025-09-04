Новый детский сад построили в ЖК «Ильинские Луга» Красногорска

Для малышей в ЖК «Ильинские Луга» Красногорска построили четвертый детский сад. Накануне Главгосстройнадзор региона провел проверку, по результатам которой выдал застройщику заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест. Здесь откроют 12 групп максимальной вместимостью 25 человек, при этом группы раннего возраста будут меньше по численности — до 15 малышей.

Площадь трехэтажного здания составила более 4,3 тыс. кв. м. В детском саду предусмотрен пищеблок полного цикла, который расположен на первом этаже, многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми, музыкальный зал, а также помещения для развивающих занятий и универсальное кружковое помещение.

Детский сад стал четвертым по счету в жилом квартале. Всего в составе «Ильинских лугов» — 27 корпусов, а численность жителей превышает 40 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.