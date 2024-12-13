Новый детский сад планируют построить в Ленинском округе

сегодня в 03:17

В подмосковном Ленинском городском округе на территории деревни Мисайлово планируется строительство нового детского сада на 350 мест, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По проекту трехэтажное здание дошкольного учреждения площадью 4455 квадратных метров сможет принять 350 воспитанников от двух до семи лет. Детский сад комфортно разместит 14 групп по 25 детей со всеми необходимыми удобствами», — приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сообщается, что в детском саду будут предусмотрены музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет и кабинет логопеда. На первом этаже здания разместится просторный пищеблок.

Предусмотрены 14 игровых площадок и две спортивные зоны. По всему периметру территории высадят деревья, а вдоль дорожек и вблизи игровых зон будут посажены разнообразные кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.