Новый детский сад на 315 мест в Красногорске откроется осенью

В жилом комплексе «Лесобережный» завершено строительство долгожданного детского сада: по итогам проведенной проверки Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дошкольное учреждение примет 315 воспитанников в возрасте от 3-х до 7-ми лет. При этом максимальное число воспитанников в группах не превысит 25 человек.

Возводить детсад начали в феврале 2022 года. Площадь трехэтажного здания превышает 4 тысячи квадратных метров. В корпусе предусмотрены групповые ячейки с раздевалками, туалетными комнатами, зонами для приема пищи, игровыми пространствами и спальнями. Также в детском саду оборудован медицинский блок с кабинетом, процедурной и изолятором; многофункциональный спортивный и музыкальный залы.

Безопасность воспитанников обеспечит охрана, для которой предусмотрено отдельное помещение с диспетчерским пультом. Для организации качественного питания оборудован пищеблок.

Посещать учреждение смогут и дети из числа маломобильных групп населения, для них на объекте реализована доступная среда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.