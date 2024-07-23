Новый детский сад на 225 мест в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе откроется 1 сентября

1 сентября в Балашихе откроется детский сад на 225 мест в ЖК «Новоград Павлино», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В здании провели отделочные работы, прокладку наружных сетей. Сейчас идут работы по благоустройству. На прилегающей территории для воспитанников откроют игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Подготовка к открытию сада идёт и внутри помещения: строители устанавливают игровое оборудование и завозят мебель.

Современный трехэтажный садик примет 10 групп детей уже 1 сентября этого года. В нем будут залы для занятий музыкой, физкультурой и других кружков.

Дошкольное учреждение возводит застройщик «МИЦ-Инвестстрой» (ГК «МИЦ») в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Кроме возводимого ДОУ в ЖК «Новоград Павлино» уже функционируют 2 детских сада, а в 2022 году здесь была сдана одна из крупнейших школ в городском округе Балашиха — на 1600 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается