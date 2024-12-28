Новый детский сад «Космос» на 220 мест открыли в Щелкове

На улице Школьной в городском округе Щелково открыли новый детский сад на 220 мест. Уже в январе в него пойдут дети, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В детсаду создадут 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Общая площадь здания — 4 тыс. кв. метров, в котором все самое современное и необходимое для комплексного развития детей», — уточняется в сообщении.

На прилегающей территории расположены девять игровых площадок для игр и одна большая для занятий спортом, установлены теневые навесы, детские игровые комплексы, выполнено благоустройство.

В детском саду ребята смогут заниматься в театральной студии. И именно в этом садике — впервые в Щелково — будет запущено российское детско-юношеское движение «Юнармия для дошкольников». До этого в него принимали, начиная со школьной скамьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.