Новый детсад в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска достроен на 70%

В микрорайоне Рекинцо-2 завершается строительство детского сада. Оно ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Вместимость нового трехэтажного образовательного учреждения — 13 групп на 320 детей.

«На данный момент строительная готовность детского сада составляет 70%. На объекте трудятся 197 человек. Основные виды работ, которые в настоящее время выполняются: монтаж внутренних перегородок, шпатлевка стен, монтаж дверей, устройство плиточного покрытия и потолков, электромонтажные работы, монтаж вентиляционной системы, а также благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Открытие нового детского сада запланировано к 1 сентября.

«Мы с семьей переехали в этот микрорайон пять лет назад, три года сейчас нашей дочке, вот хотим как раз отдать в этот новый детский садик, так что очень ждем открытия», — поделилась местная жительница Анастасия Краснова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.