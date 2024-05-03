Новый детсад в Красногорске сдадут в III квартале 2024 г

В Красногорске появится новый детский сад на 250 детей. Ход строительства дошкольного учреждения, расположенного в Ильинском тупике Красногорска, проверили специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья совместно с экспертами научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый трехэтажный корпус рассчитан на 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для комфортного пребывания малышей здесь обустроят групповые ячейки с игровыми, спальными зонами, раздевалками и буфетом, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и другие помещения.

На территории также предусмотрено устройство кольцевого пожарного проезда, совмещенного с пешеходной зоной, размещение теневых навесов и беседок, детских игровых и спортивных площадок.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Окончание строительства и введение его в эксплуатацию планируется в III квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.