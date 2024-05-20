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Новый детсад на 420 мест появится в округе Люберцы

Мособлархитектура одобрила архитектурно-градостроительный облик дошкольной образовательной организации, которая планируется к реализации в рабочем поселке Томилино, микрорайоне Птицефабрика, вблизи Рязанского и Егорьевского шоссе. Завершить строительство объекта планируется в 2027 году, сообщает пресс-служба ведомства.

«По проекту новый детский сад общей площадью более 7 тыс. кв. метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет иметь переменную этажность — от двух до трех этажей. Современные облицовочные материалы и системы креплений позволили авторам проекта не только создать запоминающиеся фасады, но также решить многие другие задачи: органично интегрировать здание в окружающую застройку, добиться пластичности и тактильности при сдержанной форме и цветовом решении.

В качестве основы визуального образа выбраны природные серые и песочные оттенки с естественным градиентом, а также светло-серый керамогранит в отделке цоколя.

В рамках внутренней планировки для каждой группы предусмотрен блок помещений, состоящий из групповой, игровой, раздевальной, буфетной и туалетной комнаты.

Помимо групповых ячеек запланированы просторные залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский блок с процедурной, многофункциональные кружковые помещения, пищеблок, а также административные, бытовые и технические помещения.

По проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с организацией игровых площадок для детей разных возрастов, зон отдыха с теневыми навесами, мощением дорожек, озеленением, установкой малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.